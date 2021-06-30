Кокорин-младший пытался прорваться в ЦМТ, где пройдёт прямая линия

Задержанный минувшей ночью младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл вместе с приятелем Кареном Григоряном пытался проехать на территорию Центра международной торговли, где сегодня пройдёт прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет MK.RU.

Уточняется, что в ЦМТ на текущий момент пускают только жильцов комплекса или же аккредитованных лиц. Тем не менее молодые люди всё равно попытались прорваться в ресторан, расположенный в центре.

Младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла задержали минувшей ночью в Москве. Молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе со знакомым пытался ночью пройти в столичный бар без QR-кода.

Получив отказ, приятели устроили потасовку с персоналом заведения. Те вызвали сотрудников полиции и молодых людей увезли в отдел.