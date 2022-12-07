Дочь Пескова заметили с обручальным кольцом на пальце Дочь Пескова заметили в кино с обручальным кольцом на пальце

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Дмитрий Песков с дочерью Елизаветой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе со старшей дочерью Елизаветой посетил премьеру фильма «Тень. Взять Гордея» в одном из кинотеатров Москвы. Они не общались с журналистами, но позировали фотографам. Лиза показала обручальное кольцо, которое можно заметить на нескольких кадрах с мероприятия, сообщило МК.RU.

Журналисты предположили, что появление Лизы на публике с обручальными кольцом косвенно подтверждает слухи о том, что 24-летняя дочь пресс-секретаря главы государства официально вышла замуж. Однако супруга рядом не было. Лиза молчала, а сидящий рядом отец лишь подтвердил, что любит ходить в кино.

Лиза выбрала для похода в кинотеатр строгий брючный костюм черного цвета. Внимание собравшихся сразу же привлекло обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки Елизаветы. Точнее, два кольца. Одно — тоненькое, с большим бриллиантом, какие обычно дарят на помолвку. Второе — похожее на обручальное кольцо Love ювелирного дома Cartier.

О том, что дочь Пескова готовится выйти замуж за чеченского бизнесмена Руслана Голбазова, в сентябре сообщал экс-главред Tatler Ариан Романовский, который сейчас сидит в СИЗО по делу о вымогательстве. Романовский утверждал, что молодая пара приглашала друзей на свадьбу, которая якобы должна была пройти в Москве 1 октября. В СМИ писали о готовящейся свадьбе Песковой и Голбазова еще в 2021 году, однако тогда Елизавета опровергала эти сообщения. Состоялась ли церемония бракосочетания, до сих пор достоверно не известно.