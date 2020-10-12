СМИ: в московском департаменте принуждают прививаться от коронавируса

В СМИ появилась информация о том, что сотрудников департамента городского имущества Москвы принуждают привиться от коронавируса под угрозой увольнения. Сообщения о необходимости вакцинации рассылаются в рабочем чате.
Как
Но когда стало понятно, что желающих привиться добровольно всё равно мало, на них стали давить, а потом и подкупать, обещая по 18 тысяч рублей, — приводит издание слова собеседницы и публикует скрин из мессенджера.
В итоге, рассказывает девушка, мэрия перешла к угрозам:
Смысл следующий: до определённого числа письменно даёте согласие на вакцинацию, а если отказываетесь — то ставится вопрос о вашем увольнении.
По её словам, уволить могут под любым предлогом, например, с формулировкой «потеря доверия». Сама сотрудница департамента, которой пришло такое сообщение в чат, отказалась говорить с журналистами, так как боится потерять работу.
Её дочь добавила, что неуставные рекомендации и требования от мэрии через мессенджер передаются не в первый раз. Например, в прошлом году сотрудников департамента звали на митинг-концерт на проспекте Сахарова, когда параллельно десятки тысяч москвичей выходили туда протестовать против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.
Сейчас в России проходит пострегистрационный этап исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V». В нём участвуют 40 тысяч добровольцев.
Параллельно с пострегистрационным этапом по желанию в России собираются прививать людей из группы риска — учителей и медработников. Известно, что вакцину уже испробовали на себе ряд чиновников и депутатов, писал NEWS.ru.
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