СМИ: в московском департаменте принуждают прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/df8ba4bc-0c7b-11eb-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В СМИ появилась информация о том, что сотрудников департамента городского имущества Москвы принуждают привиться от коронавируса под угрозой увольнения. Сообщения о необходимости вакцинации рассылаются в рабочем чате.

Как рассказала «Новым известиям» дочь одной из чиновниц, сначала руководство убеждало подчинённых сделать прививку под предлогом гражданского долга.

Но когда стало понятно, что желающих привиться добровольно всё равно мало, на них стали давить, а потом и подкупать, обещая по 18 тысяч рублей, — приводит издание слова собеседницы и публикует скрин из мессенджера.

В итоге, рассказывает девушка, мэрия перешла к угрозам:

Смысл следующий: до определённого числа письменно даёте согласие на вакцинацию, а если отказываетесь — то ставится вопрос о вашем увольнении.

По её словам, уволить могут под любым предлогом, например, с формулировкой «потеря доверия». Сама сотрудница департамента, которой пришло такое сообщение в чат, отказалась говорить с журналистами, так как боится потерять работу.

Её дочь добавила, что неуставные рекомендации и требования от мэрии через мессенджер передаются не в первый раз. Например, в прошлом году сотрудников департамента звали на митинг-концерт на проспекте Сахарова, когда параллельно десятки тысяч москвичей выходили туда протестовать против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму.

Сейчас в России проходит пострегистрационный этап исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V». В нём участвуют 40 тысяч добровольцев.

Параллельно с пострегистрационным этапом по желанию в России собираются прививать людей из группы риска — учителей и медработников. Известно, что вакцину уже испробовали на себе ряд чиновников и депутатов, писал NEWS.ru.