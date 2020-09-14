Депутаты Госдумы решили испытать на себе вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e34d9900-f733-11ea-9e73-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько депутатов Госдумы вошли в число добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и добавил, что сам тоже намерен «в будущем» вакцинироваться от COVID-19.

Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование. Со своей стороны, планирую в будущем также пройти вакцинирование, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Володин.

При этом он добавил, что в первую очередь вакциной от коронавируса необходимо обеспечить людей из групп риска, лиц пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Первым из депутатов Госдумы вакциной от коронавируса «Спутник V» привился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Позже вакцинацию прошли представители российской власти: министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, его заместители Анастасия Ракова и Владимир Ефимов.

Как писал NEWS.ru, российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела. Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

25 августа начался третий, пострегистрационный этап исследований. В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года. Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России будут прививать людей из групп риска — учителей и медработников.