Всех добровольцев планируют привить вакциной «Спутник V» к концу января

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Всех участников пострегистрационных исследований первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» планируют привить к концу января 2021 года. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи, где разработали препарат, Александр Гинцбург.

Сейчас первые 10 тысяч получили за месяц. Я думаю, к концу января всех привьём по первому и по второму разу, а потом отсчитайте ещё полгода от этого момента, это получается конец июля — начало августа, — закончатся [исследования] и будут результаты статистически обработанные за полгода, — приводит ТАСС его слова.

Для пострегистрационных исследований было отобрано 40 тысяч добровольцев, четверть из них получит плацебо. Около 10 тысяч участников испытаний уже вакцинированы, из них около двух тысяч человек получили уже вторую прививку.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Помимо «Спутник V», зарегистрирована и вакцина от новосибирского центра «Вектор», писал NEWS.ru.