«Смешно»: родители раскритиковали идею запретить покупку водки на пособия

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ и член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова раскритиковала законопроект о запрете покупать алкоголь и табак на детские пособия. В разговоре с NEWS.ru она назвала эту инициативу популистской и «совершенно непроходной».

Она отметила, что невозможно проконтролировать, на что человек тратит полученные от государства деньги.

Это такое отношение: ага, если ребёнку чего-то не хватает, значит детское пособие потратили на водку. Не обязательно на водку, можно потратить на себя, а ребёнку ничего не достанется. Это какая-то ерунда. <...> Эта популистская инициатива, на мой взгляд, бросает тень на все семьи, потому что ставят вопрос о том, что государство даёт деньги, а семьи всё пропивают. Это совсем не так, — подчеркнула она.

Эксперт признала, что существуют семьи алкоголиков и наркоманов. Однако она призвала работать с такими родителями.

Надо чтобы органы опеки с ними занимались, приходили в такие семьи и разбирались. В такие притоны приходят тогда, когда уже поздно, предпочитают пойти к нормальным и там разобраться, — заключила она.

Ранее Курганская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить тратить детское пособие на покупку алкоголя и сигарет.

Для контроля этого вопроса депутаты предлагают перечислять пособия на «социальный электронный счёт», транзакции с которого могут отслеживаться. В пояснительной записке курганские депутаты отметили, что хоть размер пособия и мал, но с учётом «количества получателей» такая инициатива будет способствовать защите прав и интересов несовершеннолетних.