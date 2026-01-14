Смешиваю манку, кефир и яйца — выходят отпадные оладьи: на завтрак заходят только так

Смешиваю манку, кефир и яйца — выходят отпадные оладьи без муки. На завтрак заходят только так! Их вкус нежный, слегка влажный внутри, с приятной однородной текстурой. Они получаются пышными и сытными. Готовлю постоянно!

Для приготовления понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира (любой жирности), 2 яйца, 2–3 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды (не гасить), растительное масло для жарки.

В глубокой миске смешайте манку, кефир, сахар и соль. Тщательно перемешайте и оставьте на 20–30 минут при комнатной температуре. Это критически важный шаг — манка должна набухнуть, впитать жидкость и стать мягкой, тогда тесто получится правильной консистенции, а оладьи не будут сырыми внутри. Через полчаса добавьте в набухшую массу яйца и соду. Хорошо перемешайте вилкой или венчиком до однородности. Тесто будет густым, как на обычные оладьи. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной золотистой корочки.

Эти оладьи хороши и в холодном виде. Это отличный вариант для сытного завтрака или полдника.

