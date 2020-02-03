В Госдуме 17 февраля могут пройти парламентские слушания, посвящённые проблеме нового коронавируса.
Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, члены Совета Думы уже договорились о подготовке таких слушаний.
Постараемся сделать всё возможное, чтобы эти слушания состоялись 17 февраля, — заявил он по итогам заседания Совета.
На сегодняшний день число заболевших возросло до 17 205 человек. Количество летальных исходов достигло 361, а 475 пациентов выписаны из больницы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что должностные лица Роспотребнадзора могут требовать обязательной госпитализации лиц с подозрением на заболевание коронавирусом.
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