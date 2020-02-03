https://static.news.ru/photo/b60f81d8-4699-11ea-bf53-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

В Госдуме 17 февраля могут пройти парламентские слушания, посвящённые проблеме нового коронавируса.

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, члены Совета Думы уже договорились о подготовке таких слушаний.

Постараемся сделать всё возможное, чтобы эти слушания состоялись 17 февраля, — заявил он по итогам заседания Совета.

На сегодняшний день число заболевших возросло до 17 205 человек. Количество летальных исходов достигло 361, а 475 пациентов выписаны из больницы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что должностные лица Роспотребнадзора могут требовать обязательной госпитализации лиц с подозрением на заболевание коронавирусом.