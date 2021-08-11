Признавшийся в убийстве на Камчатке депутат отправлен под домашний арест

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который признался в причастности к смерти человека, на два месяца отправлен под домашний арест. Такое решение принял Петропавловск-Камчатский городской суд, сообщает РИА Новости.

Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 6 октября 2021 года, — говорится в решении суда.

Редькину предъявлено обвинение в части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее стало известно, что Игорь Редькин случайно убил человека, приняв его за медведя. По его словам, узнав о том, что в посёлке Озерновский по свалке бродит медведь, он решил отпугнуть хищника. Редькин пояснил, что стрелял по животному в сумерках, а позднее узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы получил ранение местный житель, позже умерший в больнице.