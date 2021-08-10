Камчатский депутат признался в случайном убийстве

На Камчатке депутат местного заксобрания Иван Редькин случайно убил человека, приняв его за медведя. Признание парламентария распространила его представитель Ольга Струченко, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, ЧП произошло 2 августа. Узнав о том, что в посёлке Озерновский по свалке бродит медведь, он решил отпугнуть хищника, чтобы не пострадали люди. Редькин пояснил, что стрелял по животному в сумерках, а позднее узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы получил ранение местный житель, впоследствии умерший в больнице.

Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд, — цитирует агентство Редькина.

Он добавил, что принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов в заксобрание, а также о приостановлении членства в партии «Единая Россия».

Следуправление СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в связи с гибелью 30-летнего жителя посёлка Озерновский. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае депутат убил свою бывшую супругу и её сожителя. После этого он попытался покончить с собой и был доставлен в больницу.