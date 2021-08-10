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Камчатский депутат признался в случайном убийстве

10:21, 10 августа 2021
Камчатский депутат признался в случайном убийстве Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На Камчатке депутат местного заксобрания Иван Редькин случайно убил человека, приняв его за медведя. Признание парламентария распространила его представитель Ольга Струченко, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, ЧП произошло 2 августа. Узнав о том, что в посёлке Озерновский по свалке бродит медведь, он решил отпугнуть хищника, чтобы не пострадали люди. Редькин пояснил, что стрелял по животному в сумерках, а позднее узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы получил ранение местный житель, впоследствии умерший в больнице.

Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд, — цитирует агентство Редькина.

Он добавил, что принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов в заксобрание, а также о приостановлении членства в партии «Единая Россия».

Следуправление СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в связи с гибелью 30-летнего жителя посёлка Озерновский. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае депутат убил свою бывшую супругу и её сожителя. После этого он попытался покончить с собой и был доставлен в больницу.

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