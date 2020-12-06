Алтайский депутат убил бывшую жену и её сожителя

https://static.news.ru/photo/523e497e-3864-11eb-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На территории села Соузга Майминского района Алтайского края местный депутат убил свою бывшую жену и её сожителя. После совершения преступления слуга народа попытался покончить с собой. О случившемся журналистам рассказали представители регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что убийство произошло в ночь с 4 на 5 декабря. Парламентарий застрелили свою экс-супругу и её сожителя из зарегистрированного оружия. После он предпринял попытку суицида. Всё это произошло в доме бывшей жены депутата.

В СК подчеркнули, что свести счёты с жизнью у мужчины на месте не получилось. В настоящее время он находится в больнице, медики борются за его жизнь. Следователи по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело. Силовики занимаются расследованием убийства.

О том, что преступник является депутатом, СМИ сообщили источники, близкие к следствию. О том, что его заставило устроить бойню, не сообщается, передаёт телеканал «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области неизвестный мужчина без видимой причины обстрелял подростков.

Инцидент произошёл вечером 5 декабря. Компания молодых людей шла по улице Калинина. Когда они проходили мимо припаркованного автомобиля, из машины вышел мужчина с ружьём в руках и открыл огонь. Двое 17-летних подростков получили ранения.