19 января 2026 в 14:35

Сложные рецепты не для меня. Кручу рулет по-австрийски с творогом и маком — сладость и нежность в каждой спирали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сложные рецепты не для меня. Кручу рулет по-австрийски с творогом и маком — сладость и нежность в каждой спирали. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для воскресного чаепития, когда хочется почувствовать себя кондитером без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: ароматное, мягкое дрожжевое тесто, которое скручивается в красивую спираль вокруг нежной, бархатистой начинки из творога и мака, создавая идеальный баланс сладости и легкой ореховой нотки.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 400 г творога, 150 г мака (можно готового макового наполнителя), 100 г сахара, 1 яйцо, цедра половины лимона, ванилин. Смешайте ингредиенты для теста и замесите. Оставьте в тепле на 1 час. Для начинки разотрите творог с сахаром, яйцом, цедрой и ванилином, добавьте мак. Раскатайте тесто в прямоугольник, равномерно распределите начинку. Плотно сверните рулетом, уложите в форму, смазанную маслом. Дайте расстояться 30 минут. Смажьте взбитым желтком и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистости. Подавайте остывшим, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
рецепты
творог
кулинария
рулеты
Мария Левицкая
М. Левицкая
