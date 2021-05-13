«Слово держит»: муж пострадавшей в ДТП с Билом рассказал о помощи блогера

Супруг консультанта Госдумы Марии Артёмовой, которая пострадала при ДТП с участием Эдварда Била, рассказал «360» о помощи блогера.
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Во всяком случае слово он своё держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял. Дышать стало легче, — сказал он.
Ранее Эдвард Бил заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по вине блогера Марии Артёмовой.
Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.