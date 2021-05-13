«Слово держит»: муж пострадавшей в ДТП с Билом рассказал о помощи блогера

https://static.news.ru/photo/32b90f68-b49b-11eb-8736-96000091f725_660.jpg Эдвард Бил Фото: bil__edward/vk.com

Супруг консультанта Госдумы Марии Артёмовой, которая пострадала при ДТП с участием Эдварда Била, рассказал «360» о помощи блогера.

Как сообщил Константин, сейчас его жене сделали третью операцию — ей вставили в ногу титановую спицу. По его словам, на неё тяжело смотреть, она «вся изрезана и исколота». Мужчина также отметил, что устроивший аварию Эдвард Бил начал им помогать.

Во всяком случае слово он своё держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял. Дышать стало легче, — сказал он.

Ранее Эдвард Бил заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по вине блогера Марии Артёмовой.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.