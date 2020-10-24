Следствие потребовало арестовать замглавы Московской таможни за взятку

https://static.news.ru/photo/b4cc6a8e-15e7-11eb-9ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие требует отправить под стражу на два месяца заместителя главы Московской таможни — начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, обвиняемого в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы, куда поступило ходатайство об аресте.

Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цуканова Сергея Александровича сроком до 23 декабря 2020 года, — сообщили ТАСС в суде.

Там уточнили, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ранее стало известно, что Сергей Цуканов был задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в 500 тысяч рублей. Знакомый таможенника, сотрудник фирмы, действующей в интересах ООО «Меховой мир», сообщил Цуканову, что его подчинённые якобы необоснованно изъяли товары у компании во время проверки. Цуканов вместе с другими сотрудниками его подразделения решил потребовать взятку за допуск к изъятым товарам. Он сообщил своему знакомому о необходимости передать полмиллиона рублей и в ходе нескольких телефонных звонков подтвердил эти договорённости. Вечером 22 октября представители компании, представлявшей интересы «Мехового мира», в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тысяч рублей. После чего сотрудник таможни был задержан, писал NEWS.ru.