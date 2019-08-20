https://static.news.ru/photo/88931896-c368-11e9-b0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено в Подмосковье по факту обмана на 10 млн рублей почти 300 дольщиков.

Об этом сообщает пресс-служба СК по Московской области.

По предварительным данным следствия, с 2013 по 2017 год руководство ООО «АСКО» в ходе ведения строительства ЖК «Банный» получило на расчётные счета компании от 275 дольщиков по договору долевого строительства более 10 млн рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчётные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством, — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи запросили выписки о движении денег по расчётным счетам, проводятся допросы и устанавливаются причастные. Также следствие намерено проверить всех контрагентов строительной компании.

Ранее News.ru писал, что дольщики Подмосковья смогут следить за стройками через приложение.