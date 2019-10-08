Актёр Дмитрий Марьянов умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой подвздошной вены, после которого образовалась массивная кровопотеря.
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Как писал News.ru, ранее вдова Марьянова рассказала о его последнем звонке. По словам женщины, врачи игнорировали жалобы и просьбы артиста.
Известный актёр Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в Подмосковье. Причиной смерти послужил оторвавшийся тромб, с которым мужчину не успели доставить в больницу. Директору клиники, где он лечился от алкоголизма, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.
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