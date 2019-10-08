https://static.news.ru/photo/4e2a6940-e9a4-11e9-8d4a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Марьянов Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Актёр Дмитрий Марьянов умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой подвздошной вены, после которого образовалась массивная кровопотеря.

По данным ГУ СК по Подмосковью, артист мог выжить, если бы его вовремя доставили в больницу. В настоящее время материалы уголовного дела переданы суду.

Как писал News.ru, ранее вдова Марьянова рассказала о его последнем звонке. По словам женщины, врачи игнорировали жалобы и просьбы артиста.

Известный актёр Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в Подмосковье. Причиной смерти послужил оторвавшийся тромб, с которым мужчину не успели доставить в больницу. Директору клиники, где он лечился от алкоголизма, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.