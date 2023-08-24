Следователи допросят всех, кто имел доступ к ангару с самолетом Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи планируют допросить всех лиц, имевших доступ к ангару, в котором ремонтировался потерпевший крушение самолет предпринимателя Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, в настоящее время проверяется версия о возможном подрыве самолета с помощью взрывного устройства, установленного на борту. Авторы публикации утверждают, что круг подозреваемых, которые могли заложить бомбу, очень ограничен.

В материале утверждается, что в течение 10 дней до вылета самолет Пригожина стоял на ремонте. Второй пилот Рустам Каримов прибыл в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы забрать борт и вылететь в пункт назначения вместе с пассажирами, в числе которых были сам предприниматель и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. По версии следствия, злоумышленникам было проще заложить взрывчатку именно в ремонтном ангаре. Отмечается, что версия о взрыве не является основной.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что место стоянки самолета Пригожина в аэропорту Шереметьево было оцеплено сотрудниками спецслужб. В настоящее время там проводятся оперативные действия. Сотрудники допрашивают всех, кто мог приблизиться к самолету предпринимателя. Записи с камер видеонаблюдения были изъяты с целью изучения, утверждают источники канала.

Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение на территории Тверской области в минувшую среду, 23 августа. О судьбе самого предпринимателя в настоящее время ничего не известно. По данным Росавиации, бизнесмен находился на борту потерпевшего крушение самолета, однако официально о смерти Пригожина не сообщалось. Сейчас судмедэксперты проводят процедуру опознания тел погибших.