Следов взрывчатки в воронежской маршрутке не нашли

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Следов взрывчатки в воронежском автобусе, взорвавшемся накануне, не найдено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Согласно предварительным данным проведённого на месте происшествия исследования, бризантных взрывчатых веществ не обнаружено, — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в ходе расследования уголовного дела будут проведены взрывотехническая и биологическая экспертизы.

Взрыв в автобусе в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа. В результате получили ранения 18 человек. Одна пострадавшая через некоторое время скончалась в реанимации.

СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предполагается, что причиной взрыва могла стать неисправность газобаллонного оборудования, установленного на транспортное средство кустарным способом. Ход расследования контролирует центральный аппарат. Ранее сообщалось, что местные власти исключили версию теракта.