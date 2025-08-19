Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:03

Сладкие кабачки в чесночном маринаде! Улетные кружочки готовы через 2 часа!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные кабачки — пикантная закуска за 2 часа! Друзья, спешу поделиться потрясающим рецептом, который стал моим фаворитом в этом сезоне! Эти кабачки — идеальный баланс остроты и сладости, с нежным хрустом и насыщенным вкусом. И самое главное — уже через 2 часа вы получите готовую закуску, которая украсит любой стол.

Вам понадобится: 1 средний молодой кабачок (около 400 г), 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу, пучок свежей зелени (петрушка/укроп/кинза).

Приготовление. Кабачки вымойте, нарежьте тонкими кружочками (2–3 мм). Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. В стеклянной миске смешайте мед, уксус и масло. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите — добавьте в маринад. Опустите кабачки в маринад, аккуратно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре на 1,5–2 часа, периодически помешивая.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
маринады
соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Арабика подорожала по всему миру из-за одного фактора
100 рублей литр? Бензин дорожает каждый день: сколько будет стоить к зиме
В Новой Зеландии выявили первого в истории страны шпиона
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.