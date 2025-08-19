Сладкие кабачки в чесночном маринаде! Улетные кружочки готовы через 2 часа!

Маринованные кабачки — пикантная закуска за 2 часа! Друзья, спешу поделиться потрясающим рецептом, который стал моим фаворитом в этом сезоне! Эти кабачки — идеальный баланс остроты и сладости, с нежным хрустом и насыщенным вкусом. И самое главное — уже через 2 часа вы получите готовую закуску, которая украсит любой стол.

Вам понадобится: 1 средний молодой кабачок (около 400 г), 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу, пучок свежей зелени (петрушка/укроп/кинза).

Приготовление. Кабачки вымойте, нарежьте тонкими кружочками (2–3 мм). Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. В стеклянной миске смешайте мед, уксус и масло. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите — добавьте в маринад. Опустите кабачки в маринад, аккуратно перемешайте. Накройте пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре на 1,5–2 часа, периодически помешивая.

