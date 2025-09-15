Варенье из кабачков: неожиданный десерт, который покоряет с первой ложки

Это варенье удивляет своим нежным вкусом и прозрачной текстурой. Кабачки превращаются в сладкий десерт с легкой цитрусовой ноткой, который можно есть сразу или использовать как начинку для выпечки. Рецепт простой, но результат всегда впечатляет и нравится всей семье.

Кабачки очищают от кожуры и семян, нарезают кубиками (2 кг). Лимон (1 шт.) и апельсин (1 шт.) тщательно измельчают. В большую кастрюлю выкладывают кабачки, добавляют фрукты и 1 кг сахара, оставляют на 30 минут, чтобы выделился сок. Ставят на слабый огонь и помешивают до полного растворения сахара. Варят на медленном огне до прозрачности кабачков, затем еще 15–20 минут, снимая пенку. Горячее варенье раскладывают по стерилизованным банкам, плотно закрывают и оставляют до полного остывания. Хранят при комнатной температуре, в холодильнике или погребе.

Такое варенье прекрасно сочетается с тостами, блинами, сырниками или просто с чаем. Его мягкий вкус и аромат цитрусовых делают десерт необычным и запоминающимся.

