14 августа состоялось второе заседание по уголовному делу против бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Он является обвиняемым по трём статьям — мошенничество (часть 4 статьи 159 УК), легализация денежных средств (часть 3 статьи 174.1 УК), растрата (часть 3 статьи 160 УК). В общей сложности его обвиняют в 22 эпизодах преступной деятельности. На данный момент к рассмотрению сути дела суд не приступил. Как выразился адвокат Кузнецова Александр Линников, «пока в суде обсуждался процессуальный вопрос».

Кузнецов обвиняется в преступлениях в сфере ЖКХ: по версии следствия, в 2005–2008 годах обвиняемый вместе с чиновниками правительства Московской области похитил у предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженности к населённым пунктам, а также деньги областных организаций. Похищенные средства он перевёл на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний, на них были приобретены предметы роскоши и заграничное жильё. Размер ущерба следователи оценивают более чем в 11 млрд рублей.

Бывший чиновник признал вину по всем пунктам обвинения. Дело будут рассматривать в особом порядке — без изучения доказательств в суде.

Поддельный паспорт и неуплата налогов

На втором судебном процессе высказались потерпевшая сторона и гособвинение. Они ознакомились с ходатайством стороны защиты о прекращении уголовного дела против Кузнецова. Адвокаты просили прекратить преследование по некоторым эпизодам из-за истечения срока давности. Потерпевшие и прокурор возразили против такой просьбы. По их мнению, срок давности по вменяемым преступлениям не истёк: полноценно начать расследование российские правоохранители смогли только после экстрадиции Кузнецова в Россию, то есть с 3 января 2019 года. Адвокаты в своём ходатайстве просили прекратить уголовное преследование Кузнецова по 14 эпизодам обвинения из 22. Защита апеллировала к тому, что экс-министру необходимо зачесть срок содержания под стражей во Франции, где он был задержан в июле 2013 года.

На этот раз в суд пришли представители только троих потерпевших — от правительства Московской области, от Московской инвестиционной трастовой компании и от управления единого заказчика Клинского района Подмосковья.

Алексей Кузнецов Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Основной посыл гособвинения и потерпевших состоит в том, что нельзя считать срок давности преступлений истекшим, ведь Кузнецов экстрадирован в Россию только в начале нынешнего года, а до этого во Франции он различными способами пытался скрыться. Представитель потерпевшей стороны Екатерина Туфан настаивала, что Кузнецов намеренно скрывался от следствия, а также знал о том, что находится в розыске.

На территории Франции проживал по поддельным документам, использовал паспорт гражданина Ирландии. Он не встал на консульский учёт во Франции, не платил налоги с 2008 года. Срок действия российского паспорта истёк в 2012 году, — заявила она в суде.

Адвокат добавила, что Кузнецов намеренно затягивал процесс. Он обжаловал декрет о его выдаче России французской стороной, сопротивлялся экстрадиции.

Прокурор поддержала адвоката Туфан и сказала, что обжалование декрета о выдаче — это бесполезное действие. Таким образом Кузнецов намеренно затянул процесс на пять лет.

Адвокат Кузнецова Линников возразил, что срок давности преступления возобновляется с момента задержания. Он также сделал замечание прокурору, сказав, что обжалование декрета о выдаче не бесполезное действие, а право обвиняемого.

Судья Вырышева удалилась в совещательную комнату. Решение по ходатайству она огласит 16 августа.

Арест аресту рознь

Адвокат потерпевших Туфан считает, что суд может выборочно зачесть срок содержания под стражей во Франции в счёт отбытия наказания.

Суд может указать, какие периоды содержания под стражей во Франции могут быть учтены. Такая практика есть, — сказала она.

Французский суд спустя некоторое время отпустил Кузнецова из-под стражи и отправил его под домашний арест. Однако Туфан сомневается, что суд примет этот период во внимание.

Алексей Кузнецов Алсу Менибаева/News.ru

Домашний арест во Франции намного мягче, чем в России. На тебя надевают электронный браслет, и ты можешь свободно передвигаться, за исключением ночного времени. Нужно лишь отмечаться. Эта мера больше похожа на запрет определённых действий, применяемый у нас, — утверждает она.

Адвокат Линников не согласился с коллегой. Он уверен, что срок содержания под стражей и под домашним арестом должны приравниваться.

У нас с французским посольством подготовлена согласованная позиция по этому вопросу. Весь срок засчитывается, — говорит он.

Кроме того, Линников заявил, что условия содержания под домашним арестом во Франции «жёстче, чем в СИЗО „Матросская тишина“».

6 августа Басманный суд продлил арест Кузнецову до 16 января 2020 года.

В ходе расследования дела СК обнаружил 1357 предметов антиквариата, имеющих художественную и историческую ценность. Среди них — печатные издания и книги, картины, предметы мебели и интерьера, монеты, доспехи и другое. Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти их в Финляндию.

Также в рамках следственных действий судом были арестованы восемь земельных участков, две квартиры и машины Кузнецова. Кроме того, Национальная финансовая прокуратура Франции по ходатайству российских коллег в 2017 году арестовала принадлежащие Кузнецову и его супруге два отеля в Куршевеле, виллу в Сен-Тропе и квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже.

Жена Кузнецова Булах также проходила фигурантом по этому делу. Она уже приговорена Басманным судом к 11 годам колонии заочно. Булах является гражданкой США, там же и проживает.

Ранее News.ru рассказывал, как прошло первое заседание по делу подмосковного экс-министра.