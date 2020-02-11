https://static.news.ru/photo/f0c93e7a-50a5-11ea-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следуправление СКР по Пермскому краю организовало проверку по сообщению одного из федеральных телеканалов о том, что администрация одного из местных лицеев незаконно собирает деньги с родителей учащихся.

На действия руководства образовательного учреждения пожаловался мужчина, сын которого учится в третьем классе. Он опубликовал в Сети видео, согласно которому с родителей учащихся требуют сдавать по 1,2 тысячи рублей на учебники и линолеум. По словам родителя, его отказ оплачивать расходы лицея привёл к тому, что педагоги начали унижать ребёнка перед одноклассниками и оказывать на него психическое давление.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В случае выявления нарушений закона будут приняты все меры для защиты и восстановления прав граждан, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал о похожем инцидент в Челябинске. Там родители пожаловались на то, что директор лицея требовала взнос в размере 10 тысяч рублей за зачисление ребёнка в первый класс. Руководитель учебного заведения, в свою очередь, заявила, что речь шла о добровольном пожертвовании.