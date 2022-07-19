СКР начал проверку в связи со смертью арестованного ученого Колкера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль Следственного комитета России

Следственный комитет начал проверку по факту смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который в начале июля был арестован по делу о госизмене, сообщает радио «Говорит Москва». У мужчины была четвертая стадия онкозаболевания, во время задержания сотрудниками ФСБ он находился на лечении в больнице.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, рассказал, что терапевт Новосибирской областной больницы, который выдал для суда справку о том, что состояние здоровья Колкера позволяет ему участвовать в следственных действиях, «срочно ушёл в отпуск».