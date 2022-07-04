В Кремле отказались комментировать задержание и смерть ученого Колкера Песков переадресовал вопрос о задержании ученого Колкера правоохранительным органам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

Кремль не может комментировать задержание и смерть новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося после ареста по обвинению в госизмене, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он объяснил, что это прерогатива суда, передает РИА Новости.

Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать, — заявил Песков.

3 июля стало известно, что заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Колкер умер через три дня после ареста по делу о госизмене. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

Дочь ученого Алина Миронова сообщала, что у исследователя четвертая стадия рака. В больнице он лежал под капельницей. Сын Колкера Максим ранее подчеркнул, что отца задержала ФСБ, когда тот находился на лечении в больнице. Советский районный суд Новосибирска арестовал исследователя до 29 августа по делу о госизмене. После ареста, по словам Максима, ученого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве.