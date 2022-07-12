«Надо было получше подумать»: глава СПЧ Фадеев об аресте Колкера Глава СПЧ Фадеев: надо было получше подумать, прежде чем арестовывать ученого Колкера

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Валерий Фадеев

Тем, кто арестовал скончавшегося от рака 54-летнего ученого Дмитрия Колкера, обвиняемого в госизмене, нужно было «получше подумать», заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Он отметил, что в России недостаточно часто используют более мягкие меры пресечения, передает РИА Новости.

Зная, что произошло после его ареста, <...> можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу, — сказал Фадеев.

По его словам, СПЧ уже не раз выступал «за более аккуратное» отношение к заключению под стражу подследственных. Он подчеркнул, что в качестве альтернативы СИЗО необходимо использовать домашний арест, подписку о невыезде или денежный залог.

И в то же время мы знаем, что количество подследственных в СИЗО растет. Некоторые тюрьмы переполнены, это неправильно, зачем там держать людей, обвиняемых не в тяжких преступлениях? — возмутился Фадеев.

3 июля стало известно, что заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ умер через три дня после ареста по делу о госизмене. В отношении ученого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

Дочь ученого Алина Миронова сообщала, что у исследователя четвертая стадия рака. В больнице он лежал под капельницей. Сын Колкера Максим ранее подчеркнул, что отца задержала ФСБ, когда тот находился на лечении в больнице. Советский районный суд Новосибирска арестовал исследователя до 29 августа по делу о госизмене. После ареста, по словам Максима, ученого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве.