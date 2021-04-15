Скопинского маньяка накажут за игнорирование вызовов в суд

https://static.news.ru/photo/50542492-9df1-11eb-80c7-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: Ксения Собчак/youtube.com

Скопинский маньяк Виктор Мохов повторно проигнорировал вызов в суд, который должен был рассмотреть вопрос об ужесточении административного надзора над ним. По словам адвоката Игоря Кима, систематическое нарушение надзора закончится для Мохова уголовной ответственностью.

Есть уголовная ответственность за несоблюдение наложенных судом ограничений. За это полагается лишение свободы в колонии-поселении до одного года, — рассказал телеканалу «360» Ким.

Он отметил, что Мохова могут привлечь также, если СК и прокуратура установят, что его нахождение на свободе может нести угрозу обществу, в том числе его бывшим жертвам. В этом случае его режим пребывания на воле изменится. Кроме того, по словам адвоката, Мохова в любом случае принудительно доставят на судебное заседание.

Скопинский маньяк уже дважды не явился в суд на заседание об ужесточении надзора. Полиция просила ограничить его в походах в общественные места, а также в общении в Интернете. Как рассказал Ким, если он нарушит правила надзора ещё один раз в течение года, то ему грозит уголовная ответственность.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

Как сообщал NEWS.ru, в начале апреля Мохова признали виновным в нарушении административного надзора. Об этом говорится в данных судебного делопроизводства участка № 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.