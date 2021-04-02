Скопинского маньяка привлекут к административной ответственности

https://static.news.ru/photo/62fe7a06-93d9-11eb-b38d-96000091f725_660.jpg Виктор Мохов Фото: Ксения Собчак/youtube.com

Скопинского маньяка Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора. Об этом говорится в данных судебного делопроизводства участка № 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.

Мохова признали виновным по части 1 статьи 19.24 «Несоблюдение административных ограничений, устанавливаемых при административном надзоре» КоАП РФ, сообщает ТАСС.

Ему грозит административный штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

Как сообщалось, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

Как писал NEWS.ru, Екатерина Степанова, которую скопинский маньяк Виктор Мохов несколько лет держал в подвале, обратилась в Следственный комитет России (СКР). Она потребовала возбудить против него уголовное дело или ограничить его публичные высказывания.