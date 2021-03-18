Скончалась звезда «Неотложки» Конашенков

https://static.news.ru/photo/78906cf2-887c-11eb-894e-96000091f725_660.jpg Кадр из сериала «Адвокат» Фото: kino-teatr.ru

Российский актёр театра и кино Виктор Конашенков скончался в Москве. Почившему было 68 лет. Об этом рассказали в МХАТе имени Горького.

Светлая память замечательному актёру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича, — говорится в сообщении на сайте театра.

Артист скончался 17 марта. В МХАТе им. Горького не уточнили причину смерти. Тем не менее в дальнейшем сообщении говорится, что прощание с Конашенковым пройдёт 19 марта, оно начнётся в 11:15 в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Конашенков родился в Чите в 1953 году. Он окончил ГИТИС в 1976 году, затем пришёл в Волгоградский драматический театр имени М. Горького, где проработал десять лет. Позже переехал в Москву, играл в столичных театрах, таких как «Сопричастность», «Мир искусства», МХАТ имени Горького.

Наряду с театром артист активно снимался в фильмах. Его дебютом в 1976 году стала заглавная роль Якоба в фильме Раймо Олави Ниеми «Возвращение». Позднее последовали работы в кинолентах «Моя любовь на третьем курсе», «Зона», «Неотложка-2» и других.

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