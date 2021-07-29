Скончался адвокат по делу Ефремова

Адвокат Вадим Никулин, который представлял интересы гражданской жены погибшего в ДТП, устроенного актёром Михаилом Ефремовым, умер во сне. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на юриста Андрея Алешкина.

Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна», — рассказал Алешкин.

Он выразил соболезнования жене Никулина и сообщил, что переживает за Ирину Стерехову, клиентку адвоката. Суды дважды не признали её пострадавшей, хотя она подавала иск о признании иждивенкой гражданского мужа. С погибшим Сергеем Захаровым они прожили более 20 лет, семью обеспечивал именно он. Но выиграть процесс пока не удалось, так как в деле появилась официальная жена погибшего Маргарита Захарова.

KP.RU называет предварительной причиной смерти Никулина миокардит, но добавляет, что, по словам близких, адвокат вёл активный образ жизни и не злоупотреблял алкоголем.

Ранее стало известно, что у Михаила Ефремова, находящегося в колонии, есть проблемы с лёгкими.