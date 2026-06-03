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03 июня 2026 в 09:35

Скатываю творожное тесто в шарики и приминаю вилкой — пеку «Румяные шляпки»: нежнее песочного печенья и без заморочек

Фото: D-NEWS.ru
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Это гениально простой рецепт для тех, кто любит быстрое и вкусное домашнее печенье. Никакой возни — просто скатал шарики, приплюснул вилкой и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяные нежные «шляпки» с хрустящей корочкой и рассыпчатой, тающей серединкой. Творожное тесто делает их мягкими и воздушными. Идеальны к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 150 г сливочного масла, 250 г муки, 50 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Творог разомните вилкой, добавьте размягченное масло, яйцо, сахар и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Скатайте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом. Приплюсните каждый шарик вилкой, делая узор. Выпекайте при 180 °C 12–15 минут до золотистого цвета. Подавайте к чаю.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла «Румяные шляпки». Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Печенье вышло нежным, рассыпчатым и очень вкусным. Даже на следующий день оно осталось таким же свежим. Рецепт — настоящая находка для быстрой выпечки!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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