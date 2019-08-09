https://static.news.ru/photo/53a6cf44-b3ee-11e9-b741-fa163e074e61_660.jpg Ольга Скабеева Фото: vk.com/skabeeva

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла президента США Дональда Трампа за то, что он не смог вспомнить главу Украины Владимира Зеленского по фамилии.

На вопрос журналиста о том, когда Трамп пригласит к себе коллегу, американский лидер ответил вопросом на вопрос: «О ком вы говорите?»

Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому, — написала Скабеева в своём Telegram-канале.

Ранее News.ru писал, что Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Она сочла ужасающим тот факт, что украинский лидер обратил внимание только на потери в рядах ВСУ и проигнорировал факт гибели мирной жительницы.