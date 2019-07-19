https://static.news.ru/photo/ec7206b4-abb3-11e9-a2a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Своё возмущение по этому поводу она выразила в Telegram-канале.

Ранее украинский лидер, комментируя обстрел в Донбассе, заявил, что есть некая проблема.

Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины, — сообщил глава государства.

Скабееву такая формулировка возмутила. Журналистка, по всей видимости, сочла ужасающим тот факт, что Зеленский обратил внимание только на потери в рядах ВСУ и проигнорировал факт гибели мирной жительницы, передаёт РИА Новости .

Одна проблема. Ужас какой! — написала она.

Обстрел Первомайска произошёл накануне за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, о котором ранее договорилась контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске.

Ранее News.ru писал, что в результате обстрела погиб один мирный житель, ещё семь человек получили ранения. В ЛНР сообщили, что среди раненых — две девочки в возрасте 14 и 3,5 лет. Девочка-подросток получила осколочное ранение пальцев правой руки и левого колена. Младший ребёнок — осколочное ранение правого века.