https://static.news.ru/photo/4445aa54-d633-11e9-b0bb-fa163e074e61_660.jpg Евгений Блюм Фото: doctorblum.ru / Facebook.com

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма. Его подозревают в мошенничестве на сумму 27,8 млн рублей.

По данным силовиков, не позднее мая 2014 года руководитель учреждения решил преступным путём завладеть деньгами травмированной спортсменки. Пострадавшей он предложил оформить договор на организацию оздоровительной программы по его авторским разработкам. Стоимость лечения фигурант оценил в 27,8 млн рублей, говорится на официальном сайте столичного главка СК РФ.

Руководитель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под контроль. Обвинение Блюму пока не предъявлено.

Ранее News.ru сообщал, что российская фристайлистка Мария Комиссарова обжалует решение Невского районного суда Санкт-Петербурга. В феврале 2014 года на Олимпиаде в Сочи спортсменка получила перелом позвоночника. Реабилитацию она проходила в клинике доктора Евгения Блюма в Испании.

В октябре 2018 года Комиссарова подала в суд на больницу, обвинив её владельца Блюма в обмане. В результате занятий Мария так и не встала на ноги.

В феврале 2019 года Невский суд частично удовлетворил ходатайство. Но вместо ожидаемых 56 млн рублей присудил ей только 60 тысяч рублей.