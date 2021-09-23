СК сообщил о готовящихся нападениях на школы

Следственный комитет проверяет появившуюся в соцсетях информацию о массовой подготовке нападений на школы. Общественный резонанс после расстрела студентов в Перми вызвал у некоторых подростков желание повторить такие действия, сообщает ТАСС со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина.
Резонанс, возникший после случая в Перми, сподвиг и других несовершеннолетних к желанию повторить подобные действия. На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области, — рассказал Бастрыкин.
По словам главы СК, у антигероев, которые открывают стрельбу в учебных заведениях, очень быстро появляются единомышленники.
Они в буквальном смысле их защищают, считая чуть ли не жертвами обстоятельств, собирают средства для их поддержки, пишут положительные комментарии в соцсетях. Такие ложные оценки молодёжью происходящего тоже опасны, и с этим надо работать, — пояснил Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что журналисты должны так освещать массовые убийства в учебных заведениях, чтобы в действиях нападавшего не было даже намёка на ощущение героизма. Об этом заявил телеведущий и секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Журналист Андрей Норкин считает, что прессе необходимо показывать весь ужас случившегося.