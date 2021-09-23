СК сообщил о готовящихся нападениях на школы

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в Красноярском крае силовики задержали молодого человека, который готовил нападение на школу. Деталей несостоявшегося нападения он не привёл, сообщает ТАСС.

В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное, — подчеркнул Бастрыкин. Глава СКР добавил, что в различных регионах РФ за последние годы на...