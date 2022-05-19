СК РФ возбудил дело по факту нападения на российского посла в Польше

Сергей Андреев / Фото Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая в Варшаве, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что одним из лиц, совершившим нападение на дипломата, оказалась гражданка Украины Ирина Земляна.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше. Следствием установлено, что 9 мая 2022 года гражданка Украины Ирина Земляна и иные неустановленные лица в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве совершили нападение на посла Российской Федерации С. В. Андреева, плеснув ему на лицо и одежду жидкость красного цвета, сорвав очки и георгиевскую ленточку, — отметили в СК.

9 мая Андреева облили сладким сиропом красного цвета и начали выкрикивать оскорбления, когда он хотел возложить венок на мемориальном кладбище советским солдатам. Почтить память воинов представителю российской дипмиссии так и не дали. Ему пришлось покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка.

Позднее МИД России потребовал извинений от властей Польши за инцидент с Андреевым. В ведомстве уточнили, что дальнейшие решения российские дипломаты примут в зависимости от реакции польского руководства. В свою очередь в МИД Польши заявили, что в республике «осознают серьёзность ситуации» и следят за её развитием.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объяснил нападение на российского посла в Варшаве событиями на Украине. Он подчеркнул, что понимает эмоции людей, которые собрались на манифестацию против российской военной операции у мемориального кладбища советских солдат. Каминьский указал, что польские власти не рекомендовали российскому дипломату возлагать цветы 9 мая в Варшаве.