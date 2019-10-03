https://static.news.ru/photo/c3325cc6-e5ac-11e9-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За последние пять лет количество уголовных дел о преступлениях на юго-востоке Украины, возбуждённых российским Следственным комитетом (СК РФ), увеличилось до 300. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном речь идёт о делах, касающихся применения запрещённых средств и методов ведения войны, передаёт ТАСС .

В сообщении указано, что в рамках расследований допрошены более 143 тысяч свидетелей, свыше 20 тысяч признаны потерпевшими, из них более двух тысяч — дети.

Возбуждено более 280 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур, — пояснили в СК РФ.

К ответственности привлекаются 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооружённых сил Украины, рассказали в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что, согласно заявлению экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, Киев прекратил расследование против фирмы Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, из-за страха перед Вашингтоном.