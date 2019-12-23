https://static.news.ru/photo/78f9425a-2558-11ea-9811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ просит продлить на четыре месяца — до апреля — арест историка СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки.

Ходатайство следователя о продлении в отношении Соколова меры пресечения до 9 апреля поступило в суд и будет рассмотрено 24 декабря в 10:00, — передаёт сообщение пресс-секретаря Басманного суда «Интерфакс».

63-летнего историка сотрудники МЧС достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге утром 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки и травматический пистолет. В ходе последовавшего обыска в квартире историка обнаружили фрагменты тела молодой девушки.

Погибшая оказалась 24-летней выпускницей Соколова Анастасией Ещенко, состоявшей с Соколовым в любовной связи. 10 ноября на допросе у следователей преподаватель признался в убийстве.

Как ранее писал NEWS.ru, столичные эксперты завершают основной этап психолого-психиатрического освидетельствования доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.