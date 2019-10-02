https://static.news.ru/photo/5e9d3a18-e522-11e9-a249-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Как рассказали ТАСС представители «Аэрофлота», компания оказывает содействие следователям. Евдокимов, бывший командиром экипажа сгоревшего самолёта, отказывается признавать свою вину. Суд избрал ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Лайнер SSJ 100 загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате катастрофы 41 человек погиб, ещё 10 получили ранения. Всего на борту, кроме пяти членов экипажа, находились 73 пассажира.

Как ранее сообщал News.ru, страховые выплаты после катастрофы SSJ 100 в Шереметьево составили $43,5 млн.