Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
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Лайнер SSJ 100 загорелся при аварийной посадке в Шереметьево 5 мая 2019 года. В результате катастрофы 41 человек погиб, ещё 10 получили ранения. Всего на борту, кроме пяти членов экипажа, находились 73 пассажира.
Как ранее сообщал News.ru, страховые выплаты после катастрофы SSJ 100 в Шереметьево составили $43,5 млн.
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