СК показал кадры с ижевским стрелком

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Следственный комитет России опубликовал кадры с нападавшим, устроившим стрельбу в школе в Ижевске. Он лежит на полу, на майке присутствует свастика. После нападения мужчина покончил с собой.

Криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления, — сказано в сообщении ведомства.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевое оружие. Личность убийцы еще не установлена, поскольку он не имел при себе документов.

По данным на 12:30 мск число погибших в результате стрельбы в школе составляет 13 человек, из них семеро — дети.