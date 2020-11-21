Синоптики спрогнозировали аномально тёплую неделю в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что аномально тёплая неделя прогнозируется на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов России.
В ЦФО синоптики прогнозируют превышение средних температурных значений на 2–4 градуса. В СЗФО воздух может быть на 4–7 градусов теплее нормы,
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура в течение предстоящей недели будет оставаться в пределах средних значений или на один градус ниже.
Вильфанд объяснил аномальное потепление в некоторых регионах движением воздушных масс с запада на восток. На севере это явление приводит к значительным температурным аномалиям, в умеренных широтах оно не оказывает существенного влияния на температуру.
Как передавал NEWS.ru, власти Сочи предупредили жителей города и близлежащих населённых пунктов об угрозе формирования смерчей над Чёрным морем. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Угроза появления смерчей будет сохраняться до утра 23 ноября, согласно прогнозу. В зоне особой опасности находится участок побережья между микрорайоном Магри и посёлком Весёлое.