https://static.news.ru/photo/dad4c000-e35c-11e9-8368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ведущий синоптик Гидрометцентра РФ Виктор Ананьев сообщил, что с 30 сентября по 6 октября на территорию центральной части России вернётся почти летняя погода.

По словам специалиста, в ночное время суток воздух будет прогреваться до 8–13 градусов тепла, а в дневное — до 15–18 градусов.

Дождей стоит ждать жителям Москвы и Московской области.

На северо-западе (Ленинградская, Псковская области) ночью преимущественно 4–9 градусов, днём — 9–14 выше нуля. К концу недели ожидается похолодание, передаёт сообщение Ананьева «Российская газета».

Также в указанные сроки тепло будет сохраняться в Приморье, в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Кавказе.

Ранее News.ru сообщал, что согласно предварительному прогнозу, в октябре север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, выше нормы воздух прогреется в Архангельской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и Ненецком округе.