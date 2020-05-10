Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Москве

https://static.news.ru/photo/f7875204-92b0-11ea-a509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкая смена погоды ожидается в столице на предстоящей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночью 12 мая прогнозируется около 10 градусов тепла. Днём столбики термометров покажут 24–26 градусов, что является нормой для июля. При этом во вторник москвичей ждёт дождь и сильный ветер.

Синоптик отметил, что уже в ночь на 13 мая в Москве и Подмосковье резко похолодает. В столице температура опустится до 3–5 градусов тепла, а в области — до 1–6 градусов. Днём потеплеет до 10 градусов.

И такая погода ждёт нас до конца недели примерно, по крайней мере, до конца будних дней, — цитирует Вильфанда РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что 12 мая москвичам будет лучше остаться дома. По её словам, родные стены помогут справиться с последствиями резкой смены погоды и перепадов температуры.