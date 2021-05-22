Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде

https://static.news.ru/photo/23c7bf56-bb83-11eb-a374-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 23 мая, местами возможен кратковременный дождь при 21 градусе тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днём температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градус, ночью она опуститься до 9 градусов тепла. Ветер будет южным, 5–10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В этот же день в Подмосковье днём ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов, следующей ночью — до 6 градусов тепла.

Ранее стало известно, что главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала температуру в столице на выходные в пределах 19–20 градусов. Также во второй половине воскресенья, 23 мая, могут пройти кратковременные дожди. Усиления ветра в течение выходных не предвидится.