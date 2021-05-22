Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 23 мая, местами возможен кратковременный дождь при 21 градусе тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днём температура воздуха
В этот же день в Подмосковье днём ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов, следующей ночью — до 6 градусов тепла.
Ранее стало известно, что главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала температуру в столице на выходные в пределах 19–20 градусов. Также во второй половине воскресенья, 23 мая, могут пройти кратковременные дожди. Усиления ветра в течение выходных не предвидится.