Метеоролог рассказала москвичам о погоде в конце мая

https://static.news.ru/photo/87aa2220-ba25-11eb-a5d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятница, 21 мая, станет самым прохладным днём на этой неделе. Уже в субботу осадков не ожидается, а погода будет соответствовать климатической норме. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик сообщила , что температура днём в столице в эти дни будет порядка 19–20 градусов. Также во второй половине воскресенья, 23 мая, могут пройти кратковременные дожди. Усиления ветра в течение всех выходных не предвидится.

Незначительное повышение температуры прогнозируется только в середине следующей недели. Рассчитываем, что она поднимется чуть выше климатической нормы, это 21–23 градуса. Будет больше солнца и солнечного прогрева, — отметила Позднякова.

Кроме того, 29–30 мая в Москве ожидаются более сильные осадки. Температура воздуха будет колебаться, однако отметку выше 25 градусов тепла она не преодолеет. В ночное время прогнозируется плюс 10–12 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что купальный сезон в регионах ЦФО начнётся не раньше начала календарного лета, и это по самым оптимистичным прогнозам.