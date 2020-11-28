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Синоптики предупредили москвичей о ветреной и дождливой погоде 29 ноября

06:52, 29 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Облачно и сыро будет в Москве в последний ноябрьский выходной день, сообщает Гидрометцентр.

Днём воздух в столице прогреется до +1... +3 градусов, ожидаются небольшие осадки, облачность, скорость ветра составит 7–12 м/с, а к ночи на понедельник порывы усилятся до 15 м/с. В Подмосковье может быть холоднее, до −2 градусов к ночи на 30 ноября. Возможна гололедица.

Стемнеет в Москве в 16:03.

Самым морозным за всю историю метеонаблюдений в столице 29 ноября выдалось в 1885 году: −29 градусов. В 1969 году был зафиксирован температурный рекорд, днём в городе потеплело до +10,3 градусов, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, россиян, проживающих на территории ряда регионов в европейской части страны, в скором времени ожидают сложные погодные условия, в числе которых ледяной дождь, снег и в целом сильные осадки. Об этом в разговоре с журналистами рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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