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Сервис «Тинькофф Путешествия» изучил данные клиентов, которые купили авиабилеты на новогодние каникулы — с 27 декабря по 8 января. Аналитики составили рейтинг самых популярных направлений и оценили средний рост цен на билеты.

В исследовании говорится, что за границу на новогодние каникулы поедет около 35% авиапутешественников. Самая популярная страна для отдыха зимой — Германия. Туда полетят более 10% от всех туристов, отправляющихся за...