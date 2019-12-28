https://static.news.ru/photo/f775aa44-2af1-11ea-b812-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что январь 2020 года будет очень тёплым практически по всей России.
На климатической карте России январь закрашен красным и розовым цветами. Январь ожидается теплым на всей территории России, кроме Забайкалья и Иркутской области, которые характеризуются синим цветом, — цитирует его слова АГН «Москва».
Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики спрогнозировали аномально тёплый декабрь. Потепление связали с переносом воздушных масс со Средиземного моря.