Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что январь 2020 года будет очень тёплым практически по всей России. 

На климатической карте России январь закрашен красным и розовым цветами. Январь ожидается теплым на всей территории России, кроме Забайкалья и Иркутской области, которые характеризуются синим цветом, — цитирует его слова АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики спрогнозировали аномально тёплый декабрь. Потепление связали с переносом воздушных масс со Средиземного моря.

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