https://static.news.ru/photo/5a9c6100-2582-11ea-a329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в Европейской части России 23-24 декабря будет аномально теплой, на 12-13 градусов выше нормы. Такие температуры характерны для середины октября и начала апреля.

На европейской территории России экстремально тепло, — сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Такое потепление связано с переносом воздушных масс со Средиземного моря.

При этом в Западной Сибири ожидается резкий перепад температуры от аномально тёплой до аномально холодной к концу недели. По словам Вильфанда, морозы в Новосибирской, Томской, Омской областях будут достигать 30-32 градусов, в Красноярском крае — 30-40 градусов, что существенно ниже нормы. Кроме того, в Амурской области в первой половине недели ожидают морозы до минус 40 градусов, что ниже нормы на 7-10 градусов.

23-24 декабря в Москве +7...+6 градусов и небольшой дождь. К концу недели похолодает до - 5 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики объявили «жёлтый» уровень опасности в Москве. Он будет действовать до вечера понедельника, 23 декабря, из-за тумана.