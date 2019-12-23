Погода в Европейской части России 23-24 декабря будет аномально теплой, на 12-13 градусов выше нормы. Такие температуры характерны для середины октября и начала апреля.
На европейской территории России экстремально тепло, — сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Такое потепление связано с переносом воздушных масс со Средиземного моря.
При этом в Западной Сибири ожидается резкий перепад температуры от аномально тёплой до аномально холодной к концу недели. По словам Вильфанда, морозы в Новосибирской, Томской, Омской областях будут достигать 30-32 градусов, в Красноярском крае — 30-40 градусов, что существенно ниже нормы. Кроме того, в Амурской области в первой половине недели ожидают морозы до минус 40 градусов, что ниже нормы на 7-10 градусов.
23-24 декабря в Москве +7...+6 градусов и небольшой дождь. К концу недели похолодает до - 5 градусов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики объявили «жёлтый» уровень опасности в Москве. Он будет действовать до вечера понедельника, 23 декабря, из-за тумана.
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