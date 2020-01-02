Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой востребованной у пассажиров Московского метрополитена в первый день 2020 года стала станция «Площадь Революции». 1 января ей воспользовались около 105 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Там уточнили, что традиционно самыми популярными в новогоднюю ночь и первый день нового года становятся центральные станции, расположенные рядом с местами массовых гуляний. В число самых многолюдных также вошли станции...