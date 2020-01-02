https://static.news.ru/photo/1260ee06-2d66-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Похолодание до −9 градусов и небольшой снег ожидаются на Рождество (7 января) в столице. Об этом сообщили в Центре погоды «Фобос».
В город придёт скандинавский циклон, передаёт РИА Новости. Погода ожидается облачная с небольшими прояснениями. Высота снежного покрова составит примерно от пяти до семи сантиметров.
Как ранее писал NEWS.ru, декабрь 2019 года в Москве побил рекорд 2006 года и стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. За последние 30 лет зимы в российской столице стали теплее на 2–2,5 градуса. Похожая тенденция отмечается во многих регионах Северного полушария. Такую скорость потепления Роман Вильфанд называет «невероятной». По его словам, ни разу за миллионы лет существования планеты она не была «столь высокой».