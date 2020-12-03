Синоптики пообещали холодную «марсианскую» погоду в Москве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На следующей неделе в московском регионе прогнозируется холодная «марсианская» погода.

Столбики термометра в регионе опустятся до минус 14 градусов. Снега не ожидается, передаёт РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в течение недели ожидается аномально холодная погода с отклонением температуры от нормы на 5–10 градусов.

Также морозы ожидаются и в столичном регионе. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, высота снега достигнет полутора метров, то есть столько, сколько бывает обычно. В декабре и январе будет теплее, чем в среднем, но не будет тепло. К Новому году снежный покров в Москве может достичь 13 сантиметров, а столбик термометра в последней декаде декабря будет на отметке минус 6 градусов, писал NEWS.ru.