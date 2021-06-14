Синоптик спрогнозировал аномальную жару в Москве

https://static.news.ru/photo/0ef79b90-cd86-11eb-b4b2-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей центра европейской части России о надвигающейся жаре. Температура воздуха прогреется к выходным до 30 градусов, сообщает ТАСС.

Жара в центральные регионы России придёт уже со вторника, 15 июня, она составит порядка 25–28 градусов выше нуля.

В выходные дни температура будет уже приближаться к 30 градусам. Будет 29–31 градус тепла, — пояснил метеоролог.

До 16 июня включительно в центре страны могут наблюдаться небольшие осадки. А с 17 июня ультрафиолетовое излучение в ЦФО повысится до аномальных значений. Особенно будет опасен день 21 июня.

Как сообщалось ранее, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какие погодные аномалии ожидаются на территории РФ. Очень тепло для этого времени года будет в ЯНАО, где температура поднимется до 18 градусов выше нуля.